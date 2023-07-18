Başakşehir'de at arabası ile metro inşaatından yapılan hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de metro şantiyesinde bulunan ve metro inşaatında kullanılan malzemelerin at arabası ile gelen hırsızlar tarafından çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüpheli şahısların at arabasına doldurdukları malzemelerle şantiyeden uzaklaştığı görüldü.

Başakşehir Kayaşehir'de bulunan metro şantiyesinin içerisine at arabasıyla giren hırsızlar metro inşaatında kullanılan demir ve tahtaları çaldı. Malzemeleri at arabasına yükleyen şahısların şantiyeden hızlıca uzaklaştıkları anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Öte yandan güvenlik kamerasına hırsızlığı fark eden güvenlik görevlisinin inşaat alanına doğru yürüdüğü anlar da yansıdı.