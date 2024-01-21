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Başakşehir'de arıza yapan otomobil zincirleme kaza yaptı: 3 yaralı

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Başakşehir'de arıza yapan bir otomobil, yol kenarında durduğu sırada zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞAKŞEHİR'de arıza yaptığı için yol kenarında duran otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 FC 170 plakalı otomobil, arıza yapması nedeniyle yolun sağ şeridinde durdu. O sırada aynı istikamette giden Abbas Yuva'nın kullandığı 34 KY 2840 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yuva'nın kullandığı hafif ticari araç başka bir araçla çarpıştı. Kaza sonrası Abbas Yuva ve diğer hafif ticari araçta bulunan İsmet İnal ile Çağla İnal yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri İsmet İnal ve Çağla İnal'ı sıkıştıkları yerden çıkararak ağır yaralanan Yuva ile birlikte sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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