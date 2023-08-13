Başakşehir'de Araçların Plakaları Çalındı

Başakşehir'de gece saatlerinde park halindeki araçları gözüne kestiren hırsızlar, araçların plakalarını çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Başakşehir Bahçeşehir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarındaki alanda park edilmiş araçları gözüne kestiren hırsızlar geldikleri araçla park halindeki aracın plakalarını çaldı. Gerçekleştirdikleri hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıslar araçla gelerek park halindeki araçların önünde durdu. Araçtan inen şahıslar araçların plakalarını kontrol etti. Hırsızların en kolay çıkartılabilen plakaları aldıktan sonra olay yerinden geldikleri araçla uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL