Başakşehir'de apartmanlardaki topraklama kabloları çalındı

Başakşehir'de 3 kişi, bir sitedeki 13 katlı apartmana girerek dairelere enerji akımı sağlayan 160 metre uzunluğundaki bakır topraklama kablolarını çaldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Başakşehir Onurkent Sitesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartmana giren hırsızlardan 1'i dışarıda gözcülük yaparken, diğer 2 hırsız katlarda bulunan şaft kapaklarını açarak, dairelere enerji akımını sağlayan yaklaşık 160 metre uzunluğundaki topraklama kablolarını keserek yanlarında getirdikleri çantaya koyup olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra durumu fark eden apartman yönetimi polise şikayette bulunurken, kalan kabloları çalmak için ertesi gün yeniden gelen pişkin hırsızlar apartmanda yaşayan bir vatandaşın dikkati ve bina görevlisinin müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtılar.

16 yıldır apartmanda yöneticilik yapan Duran Bozkurt, "İlk defa böylesine önemli ve ciddi gördüğümüz bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya kaldık. Görmüş olduğunuz şaft baca kapaklarımızdan 4 tane var ve burası 13 katlı bir bina. Toplam 15 katta yaklaşık olarak 200 metreye yakın kablolamamız var. Bunun içerisindeki topraklama hattını hırsızlar gelip kestiler. Bundan dolayı insanlar evlerinde elektrikleri ile ilgili problem ve çarpma riski ile karşı karşıyalar. Elektronik cihazların bozulduğu ile ilgili haberler aldık. Bunun üzerine müdahale etmek için kontrol ettiğimizde iki tane şaft baca kapağımızdan yukarıya giden kabloların topraklama hatlarının kesildiğini öğrendik. Sonrasında polise gidip bununla ilgili ifade verdik ve şikayette bulunduk. Kamera kayıtlarımızı incelediğimizde elde ettiğimiz görüntüleri ve videoyu da paylaştık. Ertesi gün tekrar geldiğimizde akşam yine saat 21.20 sıralarında insanların yoğun olarak evlerinde bulunduğu saatte bile her şeyi göze alarak 3 kişi yeniden gelip, kalan iki tane şaft kapağının içindeki kabloları kesip elini kolunu sallayarak gittiler. Burada biz apartmanda yaklaşık 250 kişi yaşıyoruz, çok mağdur olduk. Bununla ilgili önlem alabilmek için tespitte bulunduk, hemen yeniden topraklama hattını yapmak istedik ve 37 bin TL zararımız oldu. Galvenizden yeniden yaptırmak zorunda kaldık bugün itibarıyla. Çünkü insanların hayati tehlikesi var, çarpılma riski var. Elektronik cihazlar bozulduğunda çok para. Bunun için tedbir amaçlı bunu yaptırdık ve hırsızları bütün komşularımız ile sanal ve sosyal ortamlardan paylaşarak onları da uyarmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Apartman görevlisi Bilal Cuğ ise, "Bu apartmanda 16 yıldır görev yapıyorum, ilk defa böyle bir hırsızlık olayı ile karşılaştık bir gün ara ile. Akşam saat 21.00-22.00 arası bina sakinlerinden biri beni aradı, kapıda uygunsuz kişiler var diye. Sonra ben kapıya çıktığımda baktım 3 kişi geldiler, binada olmayan bir kişinin ismini söylediler. Ben de öyle bir kişinin oturmadığını söyledim. Ondan sonra bana hakaretler yağdırarak ve kavga ederek dışarıya çıkıp kaçtılar" ifadelerini kullandı.

İlginç hırsızlık güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 hırsızın ilk gün girdikleri apartmandan çaldıkları kabloları yanlarında getirdikleri çantaya koyarak uzaklaştıkları, ertesi gün kalan kabloları çalmak için geldikleri, ikinci girişimlerinde ise apartman görevlisinin dikkati sayesinde başarılı olamayarak kaçtıkları görülüyor. - İSTANBUL