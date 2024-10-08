Başakşehir'de Akraba Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre otomobille bir sokağa giren şüpheliler aralarında husumet olan kişilere ateş açtı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin ise yaralandığı olayda 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden oluşan husumet sonucu meydana geldiği tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Şahintepe Mahallesinde 23 Eylül Pazartesi günü otomobille gelen şüpheliler sokakta oturan kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda M.K. (46) adlı kadın yaralanırken, Emrah Özakyıldız (39) hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olaydan yaralı olarak kurtulan M.K. "Eşim Aydın K. ile birlikte teyzemin oğlunun evinde oturuyorduk. Kızımın birlikte oturduğu eşinin kardeşleri sokağa otomobille gelerek bize doğru ateş ettiler" dedi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Selçuk G.'yi (31) 3 gün sonra gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın aynı zamanda akraba olan iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana geldiğini belirledi. Olayın firari şüphelilerinin Aslan G. (41) Hikmet G. (47) adlı kardeşler olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerden Aslan G.'nin Küçükçekmece'de bir evde saklandığını belirledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheli Aslan G. gözaltına alındı. Evde bulunan Aslan G.'nin birlikte saklandığı oğlu Polat G.'de yakalandı. Şüpheli Aslan G.'nin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulamaları yapılan şüpheliler, akrabalar arasında çıkan dedikodular yüzünden aralarında bir husumet oluştuğunu olay günü de korkutmak amacıyla sokağa giderek ateş ettiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.