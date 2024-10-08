Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de Akraba Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı

Başakşehir'de Akraba Husumeti Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de, akraba iki aile arasında çıkan husumet sonucu bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

BAŞAKŞEHİR'de iddiaya göre otomobille bir sokağa giren şüpheliler aralarında husumet olan kişilere ateş açtı. Bir kişinin öldüğü bir kişinin ise yaralandığı olayda 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Olayın akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden oluşan husumet sonucu meydana geldiği tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Şahintepe Mahallesinde 23 Eylül Pazartesi günü otomobille gelen şüpheliler sokakta oturan kişilerin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda M.K. (46) adlı kadın yaralanırken, Emrah Özakyıldız (39) hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olaydan yaralı olarak kurtulan M.K. "Eşim Aydın K. ile birlikte teyzemin oğlunun evinde oturuyorduk. Kızımın birlikte oturduğu eşinin kardeşleri sokağa otomobille gelerek bize doğru ateş ettiler" dedi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan Selçuk G.'yi (31) 3 gün sonra gözaltına aldı. Şüpheli tutuklandı.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın aynı zamanda akraba olan iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana geldiğini belirledi. Olayın firari şüphelilerinin Aslan G. (41) Hikmet G. (47) adlı kardeşler olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada şüphelilerden Aslan G.'nin Küçükçekmece'de bir evde saklandığını belirledi. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda şüpheli Aslan G. gözaltına alındı. Evde bulunan Aslan G.'nin birlikte saklandığı oğlu Polat G.'de yakalandı. Şüpheli Aslan G.'nin daha önceden 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulamaları yapılan şüpheliler, akrabalar arasında çıkan dedikodular yüzünden aralarında bir husumet oluştuğunu olay günü de korkutmak amacıyla sokağa giderek ateş ettiklerini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Politika Güvenlik Cinayet 3-sayfa Güncel Suç

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

TBMM'de İsrail tehdidi oturumu başladı

 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Sıla bebeğin mezarındaki 'Soyadı' detayı dikkat çekti

Sıla bebeğin mezarındaki "Soyadı" detayı dikkat çekti
DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? 9 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Akrep, Koç burcu yorumu! 9 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rainbow Six çöktü mü? 8 Ekim Rainbow Six'e neden girilmiyor? AKBANK ÇÖKTÜ MÜ? Akbank'a neden girilmiyor, sorun ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.