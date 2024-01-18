Başakşehir'de Ahırda Yangın: Bir Büyükbaş Hayvan ve İki Buzağı Öldü

Yangın, Şahintepe Mahallesi, Bilgin Sokak'ta bulunan bir ahırda 21.00 sıralarında çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran yangın olay yerine gelene itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında bir büyükbaş hayvan ile iki buzağı öldü. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel