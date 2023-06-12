Başakşehir'de 6 Katlı Binada Yangın ve Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binada çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ulaşamadıkları bölümler iş makineleriyle yıkılmaya başlandı. Yangın, kırtasiye malzemeleri, halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu binada çıktı. Yıkım çalışmaları sürerken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binada yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, ekiplerin ulaşamadığı bölümler iş makineleriyle yıkılmaya başladı. Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor.

Yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlara ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yangının devam ettiği ancak itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölümlerin iş makineleriyle yıkımı sürüyor. Üst katlardan kolon kesen ekipler, binanın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katlarının bir kısmını yıktı. Ekipler, yıkım çalışmalarını sürdürürken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.