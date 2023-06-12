Başakşehir'de 6 Katlı Bina Yangını Devam Ediyor

Yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlara ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yangının devam ettiği ancak itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölümlerin iş makineleriyle yıkımı sürüyor. Üst katlardan kolon kesen ekipler, binanın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katlarının bir kısmını yıktı. Ekipler, yıkım çalışmalarını sürdürürken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel