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Başakşehir'de 6 Katlı Bina Yangını Devam Ediyor

Başakşehir'de 6 Katlı Bina Yangını Devam Ediyor

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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yıkım çalışmaları da sürüyor.

BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan 6 katlı binada yangın devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, ekiplerin ulaşamadığı bölümler iş makineleriyle yıkılmaya başladı. Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor.

Yangın, 10 Haziran Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Kırtasiye malzemeleri ile halı, mobilya imalat atölyesi ve bir gıda firmasının deposunun bulunduğu öğrenilen binadaki yangında itfaiyenin iç kısımlara ulaşabilmesi için saat 13.30'da iş makineleriyle yıkıma başlandı. Yangının devam ettiği ancak itfaiye ekiplerinin ulaşamadığı bölümlerin iş makineleriyle yıkımı sürüyor. Üst katlardan kolon kesen ekipler, binanın üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı katlarının bir kısmını yıktı. Ekipler, yıkım çalışmalarını sürdürürken, itfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler

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