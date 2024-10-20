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Başakşehir'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı

Başakşehir'de 5 Katlı Binanın Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Başakşehir'de bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen 10 kişiye ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel

Başakşehir İtfaiye Bodrum

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