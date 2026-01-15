Haberler

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Başakşehir'de yaşanan kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. İETT, yaralıların durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü Arnavutköy Yolu Durağı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüslerde bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İETT'nin açıklaması

İETT'den yapılan açıklamada, Arnavutköy Yolu Durağı mevkisinde saat 06.48'de ani fren nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada 3 İETT aracının etkilendiği belirtilerek, "Söz konusu kaza sebebiyle 5 yolcumuz hafif şekilde yaralanmış, durumları ile kurumumuzca yakından ilgilenilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
