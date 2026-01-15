Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Başakşehir'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel