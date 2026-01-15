Haberler

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Başakşehir'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir'de 3 İETT otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeki 3 İETT otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
