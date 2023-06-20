Başakşehir'de 3 daireye hırsızlık

Başakşehir'deki bir sitedeki 3 daireye giren 4 kadın şüpheli, ziynet eşyalarını ile antika olduğu öğrenilen vazo ve tabloyu çalarak kaçtı. Şüphelilerin sitedeki binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'de bir sitedeki 3 daireye giren 4 kadın şüpheli, ziynet eşyalarını ile antika olduğu öğrenilen vazo ve tabloyu çalarak kaçtı. Şüphelilerin sitedeki binaya giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 18 Haziran Pazar Günü saat 13.20 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Fırat Caddesi'ndeki bir sitenin 2. ve 3. katlarındaki 3 dairede meydana geldi. Pazar günü sitedeki bir binadan çıkan kişiyi gözlerine kestiren 4 şüpheli, dış kapıyı kapanmadan tutarak binaya girdi. İlk girmeye çalıştıkları dairenin kapısını zorlayan şüpheliler, kapıyı açamayınca başka bir daireye yöneldi. İçeri girdikleri daireden ziynet eşyası çalan şüpheliler, daha sonra yan tarafta bulunan başka bir daireden girerek antika oldukları öğrenilen vazo ve tabloyu çalarak kaçtı. Yaklaşık 1 saat süren hırsızlık anları bir dairedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin Şaban Toprak "Dün saat 13.20 civarında apartmanımıza dört tane soygun amaçlı bir girişim yapıldı. Aşağı yukarı 3 dairede sıkıntı oldu, 8.daire 10.daire ve 9.dairede. 9. Dairenin kapısını biraz zorlamışlar herhangi bir şey yok, 8. daire de biraz sıkıntı var. Takı gibi eşyalar çalındı. 10. Dairede ise antika şeylerinin alındığı söylendi. Emniyetten arkadaşlar geldi raporlar tutuldu, şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. İçeri, kapılarımız otomatik olduğu için bir 5 saniye kapanma süresi var, içeriden tam biri çıkarken kapanın kapanacağı sırada kapıyı tutuyor ve içeri giriyor. O dışarı çıkan arkadaş da tanımadığı için herhangi bir tepki ve reaksiyon veremiyor. Aşağı yukarı içeride 1 saate yakın müdahalede bulunuluyor" dedi.