Başakşehir'de 3,5 Milyon Liralık Gasbın Kurgu Olduğu İddia Edildi

Başakşehir'de 3,5 milyon liralık gasbın kurgu olduğunun değerlendirilmesi üzerine, sözde mağdurun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İsa D. (27), Başakşehir'deki bir banka şubesinden çektiği 3 milyon 500 bin liranın bulunduğu çantanın sanayi sitesinde motosikletli ve silahlı bir kişi tarafından gasbedildiği yönünde polise başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili araştırma başlatan İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan 48 saatlik teknik ve saha çalışmasının ardından gasbı gerçekleştiren kişinin 67 suç kaydı bulunan K.E. (23) olduğu tespit edildi.

Bursa'daki bir otelde yakalanan şüpheli, İstanbul'a getirildi.

Şüpheli K.E, ifadesinde, olay günü kendisini karşılayan bir kişinin aracıyla sanayi sitesinin olduğu bölgeye götürdüğünü anlattı. Şüpheli, olayda kullandığı silahı Eyüpsultan'da mezarlığa gömdüğünü kaydetti.

Yapılan yer gösterme işlemi sonucunda markasız ve seri numarasız silah bulundu.

Polis, K.E'nin bahsettiği aracın plakasından yola çıkarak, sahibinin M.A. (23) olduğunu belirledi.

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde yakalanan M.A'nın ifadesinde, gerçekte bir gasbın yaşanmadığını, olayın, mağdur olarak görünen İsa D. tarafından planlandığını söylediği öğrenildi.

Alınan ifadeler çerçevesinde suç uydurduğu değerlendirilen İsa D, sanayi sitesindeki iş yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.