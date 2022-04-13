BAŞAKŞEHİR'DE 270 BİN DOLARLIK HIRSIZLIK

BAŞAKŞEHİR'de, yurt dışında yaşayan bir kişinin Türkiye'den ev almak için yabancı uyruklu 2 arkadaşına gönderdiği 270 bin dolar, 4 kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Şüphelilerin kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Biri Suriye, diğeri Yemen uyruklu iki kişi, ev almak isteyen yurt dışındaki arkadaşlarının kendilerine yolladığı 270 bin dolarla emlak ofisine geldi. 2 arkadaş parayı otomobilde bırakarak emlakçıya girdi. Arkalarından emlak ofisine giren bir şüpheli, etrafını kontrol ettikten sonra dışarda bekleyen 2 arkadaşına işaret verdi. Dışarda bekleyen şüphelilerden biri, otomobile koşarak içindeki 270 bin doları aldı. Şüpheliler, hemen kendilerini bekleyen otomobile binerek, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık sonrası yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

SANİYELER İÇERİSİNDE OLDU

Görgü tanığı Mesut Altakhan, Ben dükkanda oturuyordum. Ben odaklandım. Bu sırada 3 kişinin geldiğini gördüm. Bir kişi kapıyı açtı. Her şey saniyeler içerisinde oldu. Şaşırdık, peşinden koştuk. Benim duyduğum 270 bin dolardı. Ortalama 4 milyon liraya denk geliyor dedi.