Başakşehir'de 18 yaşındaki bir kişi parkta ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Başakşehir'de 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu

İSTANBUL - Başakşehir'de 18 yaşındaki bir kişi parkta ölü bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, gencin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Genç bir şahsın parktaki yeşillik alanda hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, olayı sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık yerde yerde hareketsiz bir şekilde yatan 18 yaşındaki Y.K. hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın hayatını kaybettiğinin tespit edilmesinin ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Güvenlik önlemlerinin ardından olay yeri inceleme ekipleri şahsın hayatını kaybettiği noktada çalışma gerçekleştirdi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından cenaze, gencin ölüm nedeninin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.