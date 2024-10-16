Başakşehir'de 10 Katlı Binada Yangın Çıktı

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın yan binalara da sirayet ederken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.