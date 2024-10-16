Üye Girişi
Haberler

Başakşehir'de 10 Katlı Binada Yangın Çıktı

Başakşehir'de 10 Katlı Binada Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, yan binalara da sıçradı.

Başakşehir'deki bir sitede 10 katlı binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın yan binalara da sirayet ederken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Acil Durum Başakşehir Güvenlik İtfaiye 3-sayfa Güncel Yaşam

Kilis'te mayınlı bölgeye 2 havan mermisi düştü! Bölgede yangın çıktı

Kilis'e 2 havan mermisi düştü! Bölgeden alevler yükseliyor

 Hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kılıçdaroğlu meydan okudu: Geri adım atarsam namerdim

 Kılıçdaroğlu hakkındaki zorla getirilme kararı Meclis'i karıştırdı: Alabiliyorsanız gelin alın

Kılıçdaroğlu hakkındaki karar Meclis'te ortalığı fena karıştırdı
Okul müdürüne silah çeken öğretmen bir süredir mobinge maruz kalıyormuş

Okul müdürüne silah çeken öğretmenin ilk ifadesi ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? Elazığ yarın okullar tatil mi 17 Ekim Perşembe? 15-16 Ekim bugün ve yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? 16-17 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? ÇNRA nedir, ÇNRA özellikleri nelerdir? Kilis SON DAKİKA! (VİDEO) Kilis havan mermisi çatışma son durum ne, Kilis'te ne oluyor 16 Ekim Çarşamba? Havan mermisi nedir? Havan topu etkili menzili ne kadardır? Kilis'e havan mermisi kim attı, nereden atıldı? Kilis'e atılan havan mermileri nereye düştü? MasterChef süt böreği tarifi! En güzel süt böreği tarifi! süt böreği tarifi nasıl yapılır? süt böreği için malzemeler! MasterChef fincan böreği tarifi! En güzel fincan böreği tarifi! fincan böreği tarifi nasıl yapılır? Fincan böreği için malzemeler! Kamuya personel alımı ilanları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.