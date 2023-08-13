Başakşehir'de 1 Milyon Liralık Kuyumcu Soygunu

Başakşehir'de bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler sürünerek girdiği kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken zanlılardan birinin kuyumcuya oynayarak gelmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Başakşehir'de oynayarak geldikleri kuyumcuya sürünerek girdiler... O anlar kamerada

Kuyumcudaki 1 milyon liralık hırsızlık kamerada

İSTANBUL - Başakşehir'de bir kuyumcuya gelen yüzleri kar maskeli ve ellerinde silah olan kişiler sürünerek girdiği kuyumcudan 1 milyon liralık altın çalarak kayıplara karıştı. Soygun anları güvenlik kamerasına yansırken zanlılardan birinin kuyumcuya oynayarak gelmesi bu kadarına da pes dedirtti.

Olay, 10 Ağustos'ta Başakşehir Başak Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı bir yatırımcının işyerine sabah saat 05.00 sıralarında otomobille gelen zanlılar, kuyumcuda bulunan değeri 1 milyon TL olan ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobille kuyumcunun önüne gelen kar maskeli ve silahlı zanlılardan birinin oynayarak kuyumcuya yönelmesi ise bu kadarına da pes dedirtti. Zanlılar, kuyumcunun kepengini kırdıktan sonra sürünerek içeri girdikten sonra dolaplarda bulunan ürünleri beraberinde getirdikleri çuvallara doldurarak oradan uzaklaştı. Kısa sürede soygunu gerçekleştiren, kuyumcunun alarmının çalmasına aldırış etmeyen zanlılar,

Polis ekiplerinin zanlıları bulmak için çalışmaları sürüyor.