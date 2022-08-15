Son dakika haberleri! Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde yangın Gelen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı işyerinde yangın çıktı. BAŞAKŞEHİR Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı işyerinde yangın çıktı. Yangın, saat 11.30 sıralarında Başakşehir Çorapçılar Sanayi Sitesinde 3 katlı suni deri imalatı yapan bir işyerinde çıktı. İşçiler işyerini tahliye eder etmez itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çevre ilçeler dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak araştırmanın ardından belli olacak. Sanayi sitesi içerisinde çalışan Hakan Aşık, "Yangın çok tehlikeli bir bölgede çıktı. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin olduğu bölgede çıktı. İtfaiye erkenden geldi. Bira geç kalınsaydı daha büyük faciaya yol açabilirdi. Bunun için itfaiyeye teşekkür ediyoruz. Bu tarz durumlarda iş sağlığı ve güvenliği çok önemli. Son anda kurtulanlar oldu. En üst katta sünger imalatında çalışanlar son anda kurtuldu" dedi. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Başakşehir İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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