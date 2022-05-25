Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
 - Güncelleme:
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde 'Maskelerimiz Çiçek Açtı' etkinliği

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde öğrencilerin ziyaretiyle "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği düzenlendi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde öğrencilerin ziyaretiyle "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir'deki Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu yöneticileri, öğretmen Şenay Özer ve 3-F Sınıfı öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" etkinliği kapsamında Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen öğrenciler, pandemiye dair şiirler okuyarak, sağlıkla ilgili merak ettikleri konuları çocuk hekimleri, hemşireler ve çocuk gelişimcilerine sordu.

Öğrencilere, hastanede yürütülen sağlık hizmetleri ve Kovid-19 süreciyle ilgili bilgi de verildi.

Hastane yönetimi, öğrencilere süt ve TRT Çocuk Dergisi takdim etti.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Başakşehir, Hastane, Sakura, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title