Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Emzirme Sempozyumu yapıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında sempozyum düzenlendi.

Hastanede yapılan etkinliklerle çocukların hayata en iyi ve sağlıklı şekilde başlaması için en etkili yollardan biri olan emzirmenin önemine bir kez daha dikkat çekildi.

Emzirme Sempozyumu'nun açılışında konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, beslenme yetersizliklerinin önlenmesi için atılması gereken ilk adımın bebeğin anne sütü almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yiyit, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nın Sağlık Bakanlığı tarafından bu amaçla yürütüldüğünü belirterek, "Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amacımızdır. Emzirmenin desteklenmesi önemlidir." diye konuştu.