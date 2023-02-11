Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi depremzedelere kucak açtı

BAŞAKŞEHİR Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaralı depremzedelerin tedavi süreçlerini anlattı.

Havalimanlarında ambulanslara aktarılan yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi kentin neredeyse tüm kamu, üniversite ve özel hastanelerinde tedavi altına alındı. İstanbul'a ulaşan birçok yaralının tedavisi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde devam ederken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, süreç hakkında bilgi verdi.

"İLK GELEN HASTALARIMIZ DAHA ÇOK YOĞUN BAKIM HASTASIYDI"

"DİREK EVDEN ÇIKMAYA ÇALIŞTIM"