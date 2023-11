Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde "Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" sergisi

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde "Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" fotoğraf sergisi açıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Filistin'deki halkın acısının paylaşıldığını göstermek, maruz kaldıkları zulmün karşısında olunduğunu ilan etmek, sağlık sistemine ve insanlara yapılan saldırılara dikkati çekmek için fotoğraf sergisi hazırlandı.

"Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" adlı serginin açılışında konuşan Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de, hastanelerden hasta ve ölü taşıyan ambulanslara varıncaya kadar her yerin dünyanın gözü önünde bombalandığını vurguladı.

Prof. Dr. Yiyit, yaşanan yüzyılın gördüğü en korkunç soykırıma karşı Filistin halkının acısını paylaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz sağlık çalışanları, insanların sağlığı için bazen kendi sağlığımızdan vazgeçeriz. Aslında o enstantane çok büyük bir yaşanmışlığın bir saniyeden daha az özetinin sayfalar alacak kadar anlatımı... Her biri acıyı, gözyaşıyla damlayan kanı anlatıyor. En acı tarafı şu, tarihte asla hastaneler, sağlık tesisleri, kadınlar ve çocuklar hedef alınmamıştır. Bu fotoğraf sergisi ağırlıklı olarak, sağlık sisteminin nasıl vurulduğunu, oradaki insanların sağlığa ulaşımının nasıl engellendiğini anlatmaktadır."

"Şu an itibarıyla Gazze'de hiçbir yer maalesef güvenli değildir"

Hastanenin Acil Servis Doktoru Filistinli Rami Abdulbari ise Gazze'de hala çocukların öldürüldüğünü, kadınlar ve yaşlıların katledildiğini, çocukların anne-babasız bırakıldığını ifade etti.

Dr. Abdulbari, Gazze'deki insanların bakımsız, ilaçsız, susuz ve yemeksiz bırakıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her geçen gün evlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz ve hatta camilerimiz bombalanıyor. Şu an itibarıyla şehit sayısı 14 bini aşmıştır. Bunların arasında en az 5 bini çocuk ve geri kalanını ise yaşlılar ve kadınlar oluşturuyor. İlaçsız ve bakımsız bırakılan yaralı sayısı 30 bini aşmıştır ve çoğu yaralı gerekli tedaviyi görmek için yürüyerek bir hastaneden diğerine gitmek zorunda kalıyor. Şehitlerin cenazeleri günlerdir sokaklarda bekliyor. Ölünün en doğal hakkı cenazesinin defni ise bu hak da Filistinlilere tanınmıyor. 21 hastane ve 47 tıp merkezi devre dışı bırakılmıştır. 53 ambulans bombalanmıştır ve en az 198 sağlık çalışanı öldürülmüştür. Şu an itibarıyla Gazze'de hiçbir yer maalesef güvenli değildir. İnsanlar ölümden ölüme kaçmak zorunda kalmıştır. Salgınlar ve hastalıklar yaygınlaşıyor."