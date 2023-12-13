Üye Girişi
Haberler

Başakşehir Belediyesi İstihdam Zirvesi Gençlere Yön Veriyor

Güncelleme:
Abone Ol

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön vermek istediklerini belirtti.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İstihdam Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu 'Özellikle geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön vermek istiyoruz' dedi.

Başakşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesindeki ekonomik hedeflere ulaşılmasına katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen Başakşehir İstihdam Zirvesi'nin ikincisi yapıldı. Programa Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, Televizyon Sunucusu Bekir Develi, akademisyen, iş insanı, gazeteci ve birçok eğitimci katıldı.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen zirve Başakşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Zirvede güncel çalışma ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi ve istişareler yapıldı. Üç özel oturum şeklinde yapılan çalıştayda Türkiye'nin uzay ve havacılık yolculuğundan e-ticaret ve yeni medyaya geniş bir yelpazede, istihdam tüm yönleriyle altı konu başlığı ele alındı.

"BAŞAKŞEHİR TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İŞ YERİNE VE SANAYİ BÖLGESİNE SAHİP BİR İLÇEDİR"

Programda konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Başakşehir İstihdam Zirvesi tüm gün devam edecek. İçinde birçok program ve etkinliklerinde olduğu çalıştay ekibinin de yoğun bir şekilde çalışacağı bir program. Biraz önce açılışını yaptık. Bu program içerisinde özellikle böyle bir çalışmayı Başakşehir'de yapıyor olmamızın birçok sebebi var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Başakşehir aynı zamanda Türkiye'nin en fazla iş yerine ve sanayi bölgesine sahip bir ilçedir. Bu sanayi bölgesi içerisinde aynı zamanda iş gücünün ve iş merkezlerinin de yoğunluğu var. İş gücüyle ilgili çeşitliliğinin ve özellikle sağlıkla ilgili Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Çam ve Sakura Hastanesi'ne de sahip. Sağlık alanıyla ilgili de iş gücüne dair ihtiyaçları ve birçok alanda teknolojiyle birlikte çağın gerekliliği olan ihtiyaçları burada tespit ediyoruz. Özellikle geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön vermek istiyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burada hazırlık yapılan tüm çalışmalarda gençlerin geleceğe dair doğru meslek seçmelerini sağlıyoruz' açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Başakşehir Belediyesi Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediye Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, lig maçları ertelendi mi? Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? YABANİ 14. BÖLÜM FULL İZLE| Yabani 14., 15. Bölüm 1. Fragmanı FULL, TEK PARÇA İZLE! FOX TV Yabani son bölüm, yeni bölüm CANLI izle! VALORANT Gece Pazarı ne zaman gelecek 2024? B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ, karar zaman yürürlüğe girecek? 125 cc motor için hangi ehliyet? NOSTRADAMUS'UN 2024 KEHANETLERİ: Nostradamus Türkiye için ne dedi? Nostradamus 2024 tahminleri neler? ASGARİ ÜCRET 2024'TE NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 2. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak? CAN ATALAY KARARI NE OLDU SON DAKİKA| AYM Can Atalay için ne karar verdi? Can Atalay karar kesinleşti mi? Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title