Başakşehir Belediyesi Bahçeşehir'de Fidan Üretim Merkezi'ni Açtı

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde Fidan Üretim Merkezi'ni hayata geçirdi. 40 bin metrekarelik alanda ilk etapta 5 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi'nde manolya, ıhlamur, bambu, karaçam ve fıstık çamı fideleri toprağa dikiliyor.

Başakşehir Belediyesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde Fidan Üretim Merkezi'ni hayata geçirdi. 40 bin metrekarelik alanda ilk etapta 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi'nde manolya, ıhlamur, bambu, karaçam ve fıstık çamı fideleri toprağa dikiliyor. Her bir fidenin bakımlarının titizlikle yapıldığını söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yapılan çalışmaları sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Kartoğlu, yapılan çalışmayı, 'Bahçeşehir Fidan Üretim Merkezi'miz geleceğimize umut olacak. Amacımız her mevsim ulaşılabilir yeşil, hedefimiz 1 milyon ağaç' mesajıyla paylaştı.