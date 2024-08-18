Üye Girişi
Haberler

Başakşehir, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Krzysztof Piatek, 53. dakikada Jaoa Figueıredo, 90.dakikada Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler attı. Kanuk takımın gollerini 26.dakikada Sergio Cordova ve 45+3'te penaltıdan Jure  Balkovec kaydetti. Başakşehir sahasında Alanyaspor'u 4-2 yenerek üç puan aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Trendyol Süper Lig Başakşehir Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 19 Ağustos güncel deprem listesi... İstanbul su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? 19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 19 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Masterchef 19 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! ÜNİVERSİTE KAYITLARI | Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için ne gerekiyor? BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOG! BİM'de neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAMSTER KOMBAT 19 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 19 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (19 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MUĞLA'DA YANGIN SON DAKİKA! Muğla Yatağan ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Muğla'da orman yangını nerede çıktı? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı?
title