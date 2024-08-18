Başakşehir, Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti

(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Ev sahibi Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Krzysztof Piatek, 53. dakikada Jaoa Figueıredo, 90.dakikada Deniz Türüç ve 90+5'te Serdar Gürler attı. Kanuk takımın gollerini 26.dakikada Sergio Cordova ve 45+3'te penaltıdan Jure Balkovec kaydetti. Başakşehir sahasında Alanyaspor'u 4-2 yenerek üç puan aldı.