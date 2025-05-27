Başakale'de Sağanak Sonrası Sel Felaketi

Başakale'de Sağanak Sonrası Sel Felaketi
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Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanak, Esenyamaç Mahallesi'nde sel hasarına yol açtı. Mezra yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri zarar gördü ve içme suyu şebekesi hasar gördü.

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi'nin Tutuklu mezrasında dün sağanak etkili oldu.

Sağanak sonucu oluşan selin taşıdığı çamur nedeniyle mezra yolu ulaşıma kapandı, bazı tarım arazileri zarar gördü.

İçme suyu şebekesinin hasar gördüğü mezrada belediye ekipleri çalışma yürüttü.

Kaynak: AA / Zafer Tayfur - Güncel
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