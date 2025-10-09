Haberler

Başakale'de 47 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı

Başakale'de 47 Kilo Skunk Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilbulak Mahallesi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 47 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
