Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından konuşan acılı anne: "Bugün Başak'ın bayramı"

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kararın ardından adliye önünde açıklama yapan Cengiz'in acılı annesi, "Bugün Başak Cengiz'in bayramı. Hakim, kadınlara umut olacak haberi verdi" dedi.

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un(27), yargılandığı dava karar bağlandı. Mahkeme, Can Göktuğ Boz'u, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

"BUGÜN BAŞAK'IN BAYRAMI"

Karar duruşmasının ardından Başak Cengiz'in ailesi ve avukatları adliye önünde açıklama yaptı. Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, "Bugün Başak Cengiz'in bayramı. Hakim, kadınlara umut olacak haberi verdi. Davamız sonuçlandı. Ben inanıyorum ki, idam kararı olsaydı Türkiyemizde onu bile vereceklerdi. Ellerinde en ağır ceza neyse zalime onu verdiler. O yüzden hakime, savcıya, avukatlara, yanımda olan insanlara binlerce kez teşekkür ederim. Zalimler kadınların yakasından düşün artık. Zalimlere fırsat vermeyeceğiz. Ne olursa olsun Başak geri gelmeyecek. Şu mübarek Ramazan gününde orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım. Hakimin ağzından çıkan kelimeye odaklandım. İnanın çok acı. Ama kadınlara umut oldu. Hakim, umut kararını verdi. Haklının yanında durdu" dedi.

"ADALET TECELLİ ETTİ"

Baba Avni Cengiz, "Adalet tecelli etti. Sanık en ağır cezayı aldı. Karardan dolayı memnunuz. İnşallah bir daha kadın cinayetleri yaşanmaz. İnsanlar da üzülmez" diye konuştu.

"BAŞAK GERİ GELMEYECEK ANCAK SUÇ CEZASIZ KALMADI"

Ailenin avukatı Mustafa Tırtır ise, "Bugün karar günüydü. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi son derece adilane bir yargılama yürüterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Aslında çok da gerek olmamasına rağmen önce Gözlem İhtisas Dairesi'nden, ardından 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor almasına rağmen, herhangi bir çelişki olmamasına rağmen, sanık avukatlarının taleplerini kabul ederek, Adli Tıp Üst Kurulu'na gönderdi. Adli Tıp Üst Kurulu sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi. Mahkeme bugün Adli Tıp Üst Kurulu'nun kararına göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Açıkçası yargılamanın kısa süre içerisinde sonuçlanması ve böylesine adil bir karar vermesi, üstelik suçun işleniş şekline göre takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması bizce son derece yerindeydi. Annesinin söylediği üzere Başak geri gelmeyecek. Ancak bir suç cezasız kalmayacak" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel