Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak - Haberler

Başak Cengiz'in ismi, mezun olduğu okulda yaşayacak

İSTANBUL'da uğradığı samuray kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in (28) ismi, 2012'de mezun olduğu kolejdeki kütüphaneye verildi. 'Başak Cengiz Kütüphanesi'nin açılışı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın da katıldığı törenle yapıldı.

Mimar Başak Cengiz, geçen yıl 9 Kasım'da, iş için bulunduğu İstanbul Ataşehir'de, sokak ortasında tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürüldü. Başak Cengiz'in ismi, ortaöğrenimini tamamladığı Pınar Koleji Çağlayan Fen Lisesi'ndeki kütüphaneye verildi. 'Başak Cengiz Kütüphanesi' ve 13 Mart 2016'da Ankara Kızılay'daki terör saldırısında hayatını kaybeden Feyza Acısu'nun adının verildiği yabancı dil dersliği, törenle açıldı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yenimahalle Kaymakamı Çağatay Halim, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Soydan Karahan, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Törende Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz ve nişanlısı Mahir Mızrak da yer aldı.

Beyhan Cengiz, kızının, kadın cinayetine kurban giden kadınların her zaman yanında olduğunu dile getirerek, "Hak ve adalet yanımızda. Zalimleri durdurabilme yolunda çözümler bulmamız bizim rahatça yastığa başımızı koymamızı sağlamalı. Bunun için herkes beraber olmalı çünkü zalimler can almaya devam ediyor. Bu zalimleri durdurmak için el ele vermemiz lazım. Birlik, beraberlik içinde olmamız lazım. Başak Cengiz bu kısa hayatında Allah'ın yarattığı her cana değer kıymet verirdi. Zulme uğrayan kadınlara her zaman bir şey yapacağını belirtirdi. Kendi hayattan koparıldı fakat hala ismi savaş veriyor. Başak Cengiz gönüllere kazındı. Başak Cengiz hayatta olmadan bile kadınlar için savaşırken bütün kadınlar yaşarken neden savaş vermeyelim? Neden bu zulme seyirci kalalım.? Neden bu sorunlara çözüm bulmayalım? Biz güçlüyüz. Kadınlar lütfen sessiz kalmayalım. Bu bataklıktan masum insanları kurtarmalıyız" dedi.