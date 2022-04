BAŞAK CENGİZ'İN ANNESİ: BUGÜN ORUCUMU BAŞAK'IN BAYRAMI İLE AÇACAĞIM

Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı mimar Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un davasında karar verildi. Can Göktuğ Boz, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, aile avukatı Mustafa Tırtır'ın yanı sıra Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan adliye bahçesinde açıklama yaptı.

"ORUCUMU BAŞAK'IN BAYRAMI İLE AÇACAĞIM"

"ADALET TECELLİ ETTİ"

"SANIĞIN CEZAİ EHLİYETİNİN TAM OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ"

"DEVLETİMİZ KADINLARIMIZIN YANINDADIR"

Duruşmayı takip eden Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan, "Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in talimatlarıyla duruşmayı bugüne kadar takip ettik. Adalet yerini buldu. Ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Annemiz ve babamız burada. Başak Cengiz kardeşimiz geri gelmeyecek ama bundan sonra toplumun huzuru için inşallah emsal bir karar teşkil edecek. Devletimiz kadınlarımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel