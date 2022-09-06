Başak Cengiz'in ailesinden, kızlarının adını taşıyan fakültenin 10 öğrencisine burs

İstanbul Ataşehir'de kılıçlı saldırı sonucu hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) ailesi, kızlarının mezun olduğu Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Başak Cengiz'in ailesi, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ı makamında ziyaret etti, ardından KBÜ Senato Toplantısı'na konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen anne Beyhan Cengiz, "Sayın Rektörümüze bugün bizi ağırladığı için teşekkür ederiz. Başak anlatılmaz, yaşanırdı. Herkese iyilik yapmak için koşan, büyükle büyük, küçükle küçük olan biriydi. Herkes onu severdi. Acısı hala taze, biz onu geçici olan dünyadan sonsuza uğurladık. Kızım Başak Cengiz'in adını yaşatmak ve kız öğrencilerin okumasına katkı sağlamak amacıyla Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesinde eğitim gören 10 kız öğrencimize burs vereceğiz. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Refik Polat ise Başak Cengiz'in aziz hatırasının sonsuza dek devam edeceğini vurguladı.

Başak Cengiz'in adı geçen yıl mezun olduğu KBÜ Mimarlık Fakültesine verilmişti.

Olay

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz (28), bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca sanık Boz, "silahla tehdit" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından toplam 5 yıl hapisle cezalandırılmıştı.