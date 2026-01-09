KDP lideri Barzani ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara, "Suriye'deki son gelişmeleri" görüştü

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani le Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye ve Helep'teki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani'nin resmi ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Şara, KDP lideri Barzani'yi telefonla aradı.

Barzani ile Şara, Suriye'deki son siyasi gelişmeleri ve bölgedeki değişimleri ele aldı, istikrar ve karşılıklı koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarının Suriye'nin diğer bileşenleri ile birlikte eşit ve ayrımcılık yapılmadan garanti edilmesi konusuna tam anlamıyla bağlı olduğunu" yineledi.

Barzani de Şara'nın bu yöndeki görüşünü takdir ettiğini ifade ederek, Suriyelilerin umudu ve arzusu olan, tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan ve herkesin eşit olduğu bir devletin kurulmasını desteklediğini söyledi.

Tüm tarafların çıkarının gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Barzani, sosyal barışın korunması için istişare ve koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.