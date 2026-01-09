Haberler

Kdp Lideri Mesud Barzani Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla Görüştü

Güncelleme:
Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Kürtlerin ulusal hakları ele alındı.

(ANKARA) - Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile, Halep'te Kürt nüfus yoğunluklu Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde çatışmalar sürerken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Barzani Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Barzani ve Şara arasındaki telefon görüşmesinde Suriye'deki son siyasi gelişmeler ve bölgesel dinamikler ele alındı. Taraflar karşılıklı iş birliği ve istikrarın önemine vurgu yaptı" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Cumhurbaşkanı Şara, Kürtlerin Suriye'nin yerli ve temel bir unsuru olduğunu vurgulayarak, Suriye devletinin Kürtlerin ulusal, siyasi ve sivil haklarının tamamını ayrım gözetmeksizin güvence altına alma konusunda tam kararlılığa sahip olduğunu ifade etti" sözlerine yer verildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Şara ile Barzani'nin "istikrarın güçlendirilmesi ve ortak iş birliğinin artırılmasının önemini" vurguladığını belirtti.

