Barzani ve Mendelavi, Erbil-Bağdat İlişkilerini Görüşmek Üzere Bir Araya Geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi başkanlığındaki heyetle, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünü ve yaklaşan genel seçimleri görüştü.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Barzani, Mendelavi başkanlığındaki heyetle Erbil'de bir araya geldi.

Görüşmede, Irak'taki genel durum, Erbil-Bağdat ilişkilerinin iyileştirilmesi ve yaklaşan Irak parlamento seçimleri ele alındı.

Irak Meclis Başkanı İkinci Yardımcısı Şahevan Abdullah'ın da hazır bulunduğu görüşmede, taraflar özellikle Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Kasım ayında yapılacak Irak parlamento seçimlerine hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, demokratik sürecin işleyişinin ve seçimlerin zamanında yapılmasının ülkedeki barış ve istikrarın korunması açısından gerekli olduğu dile getirildi.

IKBY Başkanı Barzani, mali haklar ile maaş ödemeleri konularında Erbil ile Bağdat'ın ortak çabalarına tam destek verdiğini belirterek bu amaç için çalışan tüm taraflara teşekkür etti.