KDP lideri Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack "Suriye'deki son gelişmeleri" görüştü

Güncelleme:
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, bölgedeki siyasi durumu ve Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Taraflar barış ve istikrar için gerekli adımların atılması gerektiği konusunda hemfikir oldu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bölgedeki siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştü.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, Barzani ile Barrack yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgedeki genel siyasi durum ile Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Barrack ile Barzani, bölgede kaos ve savaşı önlemek, barış ve istikrarı sağlamak için gerekli adımların atılmaya devam edilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında oynadıkları etkili rol için birbirlerini takdir etti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
500

