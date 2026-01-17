Ikby Başkanı Barzani, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Görüştü

(ANKARA)- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile IKBY'nin Pirman bölgesinde bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Kürtlerin gelecekteki hakları ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile IKBY'nin Pirman bölgesinde bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin de katıldığı görüşmede Barrack, Trump'ın selam ve takdirlerini Barzani'ye iletti. Barrack, Barzani'nin Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin yatıştırılması ve barış sürecindeki rolüne ilişkin takdirini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki mevcut durum ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, sorunların çözümüne ulaşılabilmesi için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Barzani'nin ABD'nin Suriye'deki taraflara çözüm sürecinde sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ettiği, Suriye'nin geleceğinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.