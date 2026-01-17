Haberler

Ikby Başkanı Barzani, Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye'deki son gelişmeleri ve Kürtlerin haklarını ele almak üzere bir araya geldi.

(ANKARA)- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile IKBY'nin Pirman bölgesinde bir araya geldi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Kürtlerin gelecekteki hakları ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile IKBY'nin Pirman bölgesinde bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin de katıldığı görüşmede Barrack, Trump'ın selam ve takdirlerini Barzani'ye iletti. Barrack, Barzani'nin Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin yatıştırılması ve barış sürecindeki rolüne ilişkin takdirini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca Suriye'deki mevcut durum ve sahadaki son gelişmeler ele alındı. Taraflar, sorunların çözümüne ulaşılabilmesi için diyalog, karşılıklı anlayış ve barışçıl yöntemlerin esas alınması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, Barzani'nin ABD'nin Suriye'deki taraflara çözüm sürecinde sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür ettiği, Suriye'nin geleceğinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınmasının önemine dikkat çektiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

İnanılmaz! 90+5'te 1-1 olan maçın skorunu duyanlar inanamıyor
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı

Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Oto bakım servisinde korkunç olay: 2 genç ölü bulundu

Oto bakım servisinde sır ölümler! Bulgular o ihtimale işaret etti
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

Ülke şokta! Muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak