Barzani'den Sincar Anlaşması'na Dair Açıklamalar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Sincar Anlaşması'nın ilçede bazı yasa dışı güçlerin bulunması nedeniyle şu ana kadar uygulanamadığını, anlaşmanın hayata geçirilmesi için Bağdat'ın gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Yerel medyaya göre, Barzani, Şeyhan-Laleş otoyolunun açılış için Duhok kentinde düzenlenen törende konuştu.

Barzani, bir yıl önce temelini attıkları yolun bugün açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ezidilerin Musul'un Sincar ilçesinden uzaklaştırılmasını isteyenler olduğunu söyleyen Barzani, Ezidilerin IKBY'nin yerli ve özgün bir parçası olduğunu bu sebeple onları hiçbir şekilde ayrı görmediklerini ifade etti.

Barzani, Ezidilerin yaşam koşullarının normalleştirilmesi için Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi'nin Sincar'daki varlığı nedeniyle Sincar Anlaşması'nın uygulanamadığına işaret eden Barzani, "Sincar Anlaşması'nın uygulanması için merkezi hükümetle çok çaba harcadık ancak ilçede (Sincar'da) bazı yasa dışı güçlerin bulunması nedeniyle anlaşma şu ana kadar uygulanamadı." dedi.

Barzani, Bağdat'a "gerekli adımları atması ve Ezidilerin onurlu bir şekilde Sincar dahil kendi bölgelerine dönmelerine kolaylık sağlaması" çağrısında bulundu.

Sincar Anlaşması

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014'te Musul'a bağlı Sincar ilçesini ele geçirmiş, Kasım 2015'te Peşmergelerin yaptığı bir operasyon ile ilçe merkezi ve çevresi örgütten geri alınmıştı.

Irak yönetiminin talebi üzerine Peşmerge güçleri 16 Ekim 2017'de Sincar'dan çıkmıştı.

Erbil ile Irak merkezi hükümeti arasında "ilçenin yeniden inşası, yönetimi ve güvenliği" konularını kapsayan Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Ekim 2020'de varılan anlaşma gereği, bölgenin güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak ayrıca terör örgütü PKK ve diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar'dan çıkarılacak.