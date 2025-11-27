Haberler

Barzani'den Kormor Gaz Sahasına Yapılan Saldırıya Sert Tepki

Güncelleme:
IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısını kınadı ve merkezi hükümete saldırganların adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Süleymaniye'deki Kormor gaz sahasına yapılan saldırıyı kınayarak, merkezi hükümete saldırganları bulma ve adalete teslim etme çağrısında bulundu.

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Kormor gaz sahasına insansız hava aracı ile yapılan saldırının ardından IKBY Başbakanı Barzani, ABD merkezli X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Barzani, açıklamasında, "Bu gece Kormor gaz sahasına yapılan korkakça saldırıyı en sert şekilde kınıyorum ve federal hükümeti failleri bulup adalete teslim etmeye çağırıyorum. Bu geceki saldırıların arkasında kim varsa, bu suçları tekrarlamasına izin verilmemeli veya geçmişte olduğu gibi kefaletle serbest bırakılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma da seslenen Barzani, "Ayrıca ABD ve uluslararası ortaklarımıza, sivil altyapımızı korumak için gerekli savunma ekipmanlarını sağlamaları ve Kürt halkına ve ilerlememize yönelik bu saldırıları önlemek için ciddi adımlar atmamıza destek olmaları çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Doğal Kaynaklar ve Elektrik bakanlıklarından yapılan açıklamada, Kormor gaz sahasına saat 23.30'da İHA ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırı nedeniyle elektrik üretim santrallerine gaz akışının tamamen durduğu aktarılmış bölge elektriğinin büyük oranda kesilmek zorunda olduğu kaydedilmişti.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sahadan yükselen alevler yer alırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
