BARÜ öğrencileri deprem mağduru çocuklarla sinema etkinliğinde buluştu

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Mehmet Rıfat Efendi KYK Yurdu'nda kalan deprem mağduru çocuklarla sinema etkinliğinde buluştu.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında eğitim gören öğrenciler, yurdun konferans salonunda çocuklarla beraber film izledi, oyuncaklar dağıttı.

Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Özkan Avcı, gazetecilere, yaşanan deprem felaketi nedeniyle kette bulunan deprem mağduru çocukları yaşadıkları travmadan uzaklaştırmak ve sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla sorumluluk almaya çalıştıklarını söyledi.

Bartın Üniversitesinin depremin ilk gününden itibaren deprem mağdurlarının yanında olduğunu kaydeden Avcı, "Üniversite öğrencilerimiz de bu konuda oldukça duyarlı. Konu depremzede vatandaşlarımız olunca hemen hemen hepsi bir işin ucundan tutmak, faydalı işler yapmak istiyor. Gönüllülük çalışmaları kapsamında bu tür etkinliklere de devam edeceğiz." diye konuştu.