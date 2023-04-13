BARÜ'de lisansüstü program sayısı 61'e yükseldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 3 yüksek lisans programının daha açılmasıyla lisansüstü program sayısı 61'e çıktı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ tarafından Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) 3 lisansüstü programın açılmasına yönelik başvuru kabul edildi.

Böylece BARÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde İç Hastalıkları Hemşireliği, Bilgi ve Belge Yönetimi ile İktisat tezli yüksek lisans programları açıldı.

Gelecek akademik dönemde ilk öğrencilerini kabul edecek 3 programla birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsündeki toplam program sayısı 61'e yükseldi.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, çağın gereksinimleri ve ülkenin dinamiklerine odaklanarak belirlenen stratejiler doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Üniversite olarak tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde her geçen yıl ülkenin geleceğine değer katarak büyüdüklerini aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte yeni bölümlerimizde yetişecek nitelikli insan gücü ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemizin gelişimine değer katmak istiyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği arttırmaya çaba gösteriyoruz. Tüm çalışmalarımızın merkezine aldığımız öğrencilerimizin donanımlı bireyler olarak ülkemizin hedeflerine giden yolda kararlı adımlarla yarınlarda iz bırakmalarını istiyoruz."