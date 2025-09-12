Bartın ve Zonguldak için Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak'ta yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklediğini açıkladı. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.
Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ve Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ve Zonguldak'ta rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
