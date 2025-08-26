Bartın ve Zonguldak için Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın ve Zonguldak'ta rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Batı Karadeniz'in doğusundaki Bartın ile Zonguldak için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bartın ile Zonguldak'ta rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
