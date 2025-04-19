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Bartın ve Zonguldak, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne Dahil Edildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, Bartın ve Zonguldak'ın Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne dahil edilmesine karar verdi. Yeni düzenleme 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bartın ve Zonguldak'ın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesine dahil edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ankara ve Sakarya Bölge Adliye mahkemelerinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesini teklif etti.

HSK Genel Kurulu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresindeki Bartın ve Zonguldak'ın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesini kararlaştırdı.

Böylece Sakarya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi de Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak'ın mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlendi.

Düzenleme, 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

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Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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