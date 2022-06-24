Sağanak etkili oldu Bartın ve Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bartın ve Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış sonucu kent merkezindeki bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi mevkisinde su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar yolda kaldı. Belediye ve Karayolları ekiplerince tıkanan mazgallar temizlenerek, suyun tahliye edilmesinin ardından yollar ulaşıma açıldı. Bartın-Zonguldak kara yolu Çatmaca mevkisinde de su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerledi. Çatmaca Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına ise vatandaşlar yardımcı oldu. Bir vatandaş, bebek arabasını kucaklayarak yoluna karşısına geçirirken, kadın da yolun yaklaşık 100 metre ilerisinde su birikintisi olmayan yerden yolun diğer tarafına ulaşabildi. Sakarya Sakarya'da dünden beri aralıklarla devam eden sağanak, öğle saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu. Yollarda biriken su, zaman zaman sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. AA / Selim Bostancı - Güncel Güncel Haberler

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