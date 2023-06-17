Bartın ve Karabük'te Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Bartın ve Karabük'te etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Karabük'te ise dolu yağışı da etkili oldu.
Bartın ile Karabük'te sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bartın'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Sanayi Sitesi kavşağında mazgalların tıkanması nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Yollarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kapanan yollarda su tahliyesi için Karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Karabük
Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu.
Eflani ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağmur, yerini doluya bıraktı.
Dolunun ardından yollar ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Öte yandan, ilçede sağanağın ardından Gökgöz, Karlı ve Bostancı köylerinde dereler taştı, yollarda su birikintisi oluştu.