Bartın ve Karabük'te Sağanak Yağış Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bartın ve Karabük'te etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sürücüler zor anlar yaşarken, Karayolları ve belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Karabük'te ise dolu yağışı da etkili oldu.