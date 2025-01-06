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Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Bartın ve Düzce'de Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Bartın ve Düzce'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürerek sürüş güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüler, düşük hızda ilerlemeye ve araç farlarını kullanmaya zorlandı.

Bartın ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran sis, özellikle Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yolu ile kent merkezinde etkili oldu.

Sürücüler, sis nedeniyle yolda güçlükle ilerlerken görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Kent içi ve şehirler arası güzergahlarda seyreden sürücülerin, araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlediği görüldü.

Düzce

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde de sis etkili oldu.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Görüşün azaldığı bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezi, Kuzey Çevre Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da sis hakim oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahtan geçen sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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