Bartın ve Düzce'de hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

BARTIN (AA) - Bartın ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle yiyecek sıkıntısı çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Bartın'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, belediye ve jandarma ekipleri, kent merkezi ile yüksek kesimlere yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadıklarını söyledi.

"Sokak Hayvanlarını Seviyoruz Projesi" kapsamında 95 beslenme noktası oluşturduklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Projemiz çerçevesinde kent merkezinde ve İnkumu'nda oluşturulan beslenme noktalarına şu ana kadar 40 ton kedi ve 40 ton köpek maması koyduk. Proje kapsamında gönüllülere ve derneklere de mama desteği veriyoruz. Bu çalışmamızla hem sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmasını önlüyoruz hem de farkındalık oluşmasını sağlıyoruz."

Düzce Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için yemleme çalışması yaptı.

Başkan Faruk Özlü, "Çetin kış koşullarında patili dostlarımızı unutmuyoruz. Siz de sokaktaki can dostlarımız için su ve mama bırakmayı unutmayın." ifadesini kullandı.