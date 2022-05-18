Bartın'ın ilk kadın Valisi Arslan göreve başladı - Haberler

Valiler Kararnamesi ile Bartın Valiliğine atanan Vali Nurtaç Arslan kentteki görevine başladı. 1991 yılında İl olan Bartın'ın ilk kadın Valisi olarak göreve başlayan Arslan tören mangası ile karşılandı.

12 Mayıs 2022 tarih ve 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Bartın Valiliğine atanan Nurtaç Arslan kentteki görevine başladı. Vali Arslan, Garnizon Komutanı Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve valilik çalışanları tarafından Valilik binası bahçesinde karşılandı.

Vali Arslan tören mangasını selamlamasının ardından makamında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mutlu ve onurlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Vali Arslan, "12 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığım Bartın Valiliği görevime bugün itibari ile başlıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in Çeşm-i Cihan'ını da içinde barındıran, köklü bir tarihi geçmişe sahip, turizm ve üniversite şehri olan bu güzel ilimizde Valilik görevini üstlenmiş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kendisinden önce görev yapan Valilere hizmetleri için teşekkür eden Vali Arslan konuşmasının devamında, "Bayrağı devraldığım bugünden itibaren bundan önce Bartın'ımıza yapılan hizmetleri sizlerle beraber daha ileriye taşımanın; eğitim, sağlık, kültür ve turizm başta olmak üzere her alanda hizmet kalitesini artırmanın gayreti içerisinde olacağım. Daha önce üstlenmiş olduğum görevlerimde olduğu gibi insani ve ahlaki değerler, hukuka bağlılık ve şeffaflık yönetim anlayışımın odağında yer alacak; kapımız ve gönlümüz herkese açık olacaktır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, yaşlılarımız, yardıma muhtaç vatandaşlarımız, korunmaya muhtaç çocuklarımız ve engelli hemşehrilerimiz hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmeyecek, Devletimizin şefkatli eli daima üzerlerinde olacaktır. Önceliğimiz siz değerli Bartınlıların güven ve huzurunun temin edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Bartın'da güzel işler yapmayı arzu ediyorum. Bu anlamda, Bartın'ımıza değer katacak her türlü öneriyi değerlendirmeye layık gördüğümü bilmenizi isterim. Hizmet yarışında kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız ve basınımız ile sürekli işbirliği ve iletişim içerisinde olacağım. Sorumluluğumun farkındayım. Sizlerin desteği, bizlerin de çabalarıyla güzel işlere imza atacağımıza inanıyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah mahcup etmesin" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Güncel