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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, deprem bölgesindeki arama kurtarma ekipleriyle buluştu

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından bölgede görev alan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi. Vali Arslan, depremin birinci yılında, afet bölgesinde görev yapan AFAD gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ve İHH Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekipleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde buluştu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardından bölgede görev alan arama kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

Vali Arslan, depremin birinci yılında, afet bölgesinde görev yapan AFAD gönüllüleri, Türkiye Diyanet Vakfı Arama Kurtarma ve İHH Bartın Şubesi Arama Kurtarma ekipleriyle 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde buluştu.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta ülke olarak tarihte görülmemiş felaketi yaşadıklarını belirtti.

Birbirinden bağımsız büyük iki depremin dünyada ilk kez yaşandığını anlatan Arslan, "Maalesef depremlerde 53 bin 537 canımızı kaybettik. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Halen depremde yaralanıp tedavisi devam eden bütün vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Arslan, depremden hemen sonra başlatılan seferberlik ve dayanışma duygusunun da takdire şayan olduğunu kaydetti.

Daha sonra Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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