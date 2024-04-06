Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında, istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, yurt içinde ve dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli haber kaynaklarından biri olduğunu belirtti.

Doğru, tarafsız, hızlı habercilik anlayışı ve misyonuyla milletin itimadını kazanan, halk için güvenilir haber kaynağı olma başarısını gösteren AA'nın, ülkede habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olma niteliği taşıdığını kaydeden Arslan, şunları kaydetti:

"Bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek kendini sürekli yenileyen ve geliştiren Anadolu Ajansının mesleki ciddiyet ve hizmet anlayışından taviz vermeden sürdürdüğü başarılı çalışmalarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle yad ediyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görevini layıkıyla yerine getiren tüm Ajans çalışanlarını tebrik ediyorum."